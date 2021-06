Indiana Jones 5: il video dal set (e dalle campagne circostanti) col treno nazista

Nelle prime foto dal set di Indiana Jones 5 aveva fatto capolino, conquistando parecchio spazio, un treno d’epoca a cui erano state aggiunte, per l’occorrenza, delle insegne naziste. Arriva ora un video che ci mostra il treno in azione.

Scopriamo così che il treno in questione fa parte della linea NYMR, ovvero North Yorkshire Moors Railway, ed è stato appositamente “dirottato” per le riprese verso il Castello di Bamburh nel Northumberland, deviando dalla consueta destinazione di treno storico-turistico.

Sulla trama del film sappiamo ancora molto poco, a parte che alcune scene saranno ambientate in Inghilterra e altre, invece, in Sicilia. Il film sarà diretto (e sceneggiato) dal James Mangold di Logan: The Wolverine, con Steven Spielberg come produttore e supervisore. Nel cast, sono per ora confermati, oltre a Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

