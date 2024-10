Meta ha introdotto nuove funzionalità di sicurezza per proteggere gli adolescenti su Instagram, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla privacy e sicurezza dei giovani utenti. Per gli account “potenzialmente frapericolosi” sarà più difficile interagire con gli adolescenti: le richieste di follow di questi account saranno inviate nelle cartelle di spam o bloccate del tutto, e saranno introdotti avvisi per notificare i giovani utenti quando ricevono messaggi sospetti, specialmente da altri paesi.

Inoltre, se un truffatore segue già un adolescente, non potrà visualizzare la lista dei suoi follower o gli account che lo hanno taggato nelle foto. Meta non ha rivelato tutti i dettagli su come vengono identificati questi account.

Meta sta anche ampliando le protezioni contro la diffusione di immagini intime. Instagram ora impedirà screenshot e registrazioni di immagini inviate tramite messaggi diretti effimeri e sfocherà automaticamente le immagini contenenti nudità inviate nei messaggi diretti, fornendo risorse di supporto agli utenti più giovani.

Questi cambiamenti sono pensati per affrontare la realtà delle truffe di sextortion, in cui i truffatori costringono gli adolescenti a inviare immagini intime che poi vengono usate per minacciarli e ricattarli. Un rapporto di Thorn e del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) pubblicato all’inizio di quest’anno ha rilevato che Instagram, insieme a Snapchat, sono le piattaforme più usate per questo genere di truffe.