Apple ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità per iMessage in Australia, pensata per consentire ai bambini di segnalare direttamente all’azienda immagini e video di nudo ricevuti, con la possibilità che Apple possa poi inoltrare la segnalazione alle autorità competenti. Questa nuova funzione fa parte del rilascio beta delle nuove versioni dei sistemi operativi di Apple per gli utenti australiani, estendendo ulteriormente le misure di sicurezza già introdotte con iOS 17.

Attualmente, la funzione di sicurezza nelle comunicazioni è attiva di default per gli utenti sotto i 13 anni, ma è disponibile per tutti gli utilizzatori di dispositivi Apple. Grazie a questo sistema, i dispositivi rilevano automaticamente immagini e video contenenti nudità ricevuti o inviati tramite iMessage, AirDrop, FaceTime e Foto. Il rilevamento avviene interamente sul dispositivo per garantire la privacy dell’utente.

Quando un’immagine sensibile viene rilevata, al giovane utente vengono mostrati due messaggi di avviso prima di procedere, con l’opzione di contattare un genitore o un tutore. Con l’ultima novità introdotta, Apple offrirà agli utenti la possibilità di segnalare direttamente le immagini o i video ricevuti. La segnalazione conterrà non solo i contenuti, ma anche i messaggi inviati immediatamente prima e dopo l’immagine, oltre ai dati di contatto degli account coinvolti. L’utente potrà inoltre compilare un modulo per descrivere l’accaduto.

Il rapporto verrà esaminato da Apple, che potrà adottare misure sull’account coinvolto, come disabilitare la capacità di inviare messaggi su iMessage, e potrà inoltrare il problema alle autorità.