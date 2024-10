Il mondo del web è piuttosto ampio e in alcuni casi anche complicato e pericoloso. Internet infatti ci consente di accedere a contenuti di diverso tipo. Ed è proprio per questo motivo che esistono una serie di regole e norme ideate con l’unico obiettivo di offrire ai minori un livello di sicurezza elevato, limitando anche il loro accesso a contenuti considerati non adeguati. Per fare ciò però occorre tenere in considerazione un aspetto molto importante legato al mondo del web, ovvero quello che riguarda la verifica dell’età.

A tal proposito occorre precisare che proprio di recente AGCOM, ovvero L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è intervenuta approvando un nuovo schema di regolamento legato alle modalità per poter accertare la maggiore età degli utenti che scelgono di accedere ad Internet.

Il nuovo regolamento AGCOM per la verifica della maggiore età

I contenuti presenti su Internet sono di diverso tipo. E alcuni di questi potrebbero nuocere lo sviluppo emotivo, fisico e mentale dei minori. Cosa sappiamo del nuovo regolamento? Questo sembrerebbe basarsi sul doppio anonimato. Questo significa che colui che fornisce la prova della maggiore età non conosce il motivo, o meglio il servizio, per il quale si sta effettuando la verifica. In questo modo sarà possibile garantire la riservatezza e allo stesso tempo la sicurezza dei dati.

Occorre inoltre sottolineare che questo processo coinvolge anche soggetti terzi indipendenti che senza accedere ai dati personali dell’utente forniscono la prova della maggiore età. La verifica potrà essere effettuata sia tramite app sia tramite sito. L’importante è rispettare quelli che sono i requisiti stabiliti da AGCOM.

La verifica dell’età senza app segue queste fasi:

emissione di una prova dell’età. “Il soggetto che fornisce la prova dell’età non è a conoscenza dell’utilizzo che l’utente ne farà”.

comunicazione della prova dell’età.

autenticazione da parte del sito.

La verifica dell’età con app prevede, invece, che l’autenticazione sul sito sia effettuata direttamente utilizzando l’app per la verifica dell’età installata sul proprio dispositivo.