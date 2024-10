TikTok è al centro di una controversia legale negli Stati Uniti. L’accusa principale è che l’app sia stata progettata intenzionalmente per creare dipendenza tra i giovani, ingannando così il pubblico sui rischi reali. Sono 14 i procuratori americani che hanno mosso accuse contro la piattaforma social.

Nell’ambito del procedimento che ha colpito l’azienda in Kentucky, un errore nella redazione di un documento che sarebbe dovuto rimanere riservato, ha consentito alla Kentucky Public Radio di rivelare alcune informazioni compromettenti su TikTok.

I dirigenti di TikTok sanno che l’app è pericolosa per i giovani

In Kentucky un errore nella redazione dei documenti ottenuti durante la causa ha permesso alla radio pubblica locale di rivelare circa 30 pagine di comunicazioni interne che sarebbero dovute rimanere inaccessibili al pubblico. Il file include diverse email interne dell’azienda, dove si leggono alcuni dirigenti discutere apertamente dei rischi per i minori comportati dall’applicazione – a partire dall’alta capacità di TikTok di creare dipendenza.

Il materiale ottenuto dalla radio ha rivelato anche che i dirigenti dell’azienda avrebbero consapevolmente promosso strumenti che all’apparenza avrebbero dovuto tutelare il benessere dei minori, ma che all’atto pratico si sono dimostrati inefficaci. Ad esempio, una ricerca interna di TikTok aveva dimostrato ampiamente che la funzione per limitare volontariamente il numero di ore che è possibile passare al giorno sull’app non produce in realtà alcun beneficio, dal momento che è facilmente aggirabile. Eppure è stata implementata lo stesso.