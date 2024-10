Una scoperta straordinaria è stata fatta di recente da un matematico dilettante che servendosi del Great Internet Mersenne Prime Search, indicato anche con la sigla GIMPS, è riuscito a trovare il numero primo più grande mai scoperto fino ad ora. Come molti già sapranno, quando parliamo di numeri primi facciamo riferimento a dei numeri che possono essere divisi soltanto per se stessi o per uno. I numeri primi scoperti nel corso del tempo sono stati davvero tanti, e proprio i matematici si trovano spesso al lavoro per trovarne di nuovi.

A tal proposito, non possiamo non menzionare quanto scoperto da un giovane ricercatore di 36 anni, ex dipendente NVIDIA, ovvero Luke Durant. Quest’ultimo sviluppando un’infrastruttura in grado di eseguire su diversi server GPU il GIMPS è riuscito a trovare il più grande numero primo di Mersenne fino ad ora sviluppato.

La scoperta del giovane ricercatore

Volendo essere più precisi possiamo affermare che il numero primo scoperto da Durant è il 2 136.279.841 -1, al quale è stato dato il nome M136279841. A proposito della scoperta effettuata Il ricercatore si è espresso affermando:

È stato davvero emozionante per me raggiungere una scala di un vero e proprio supercomputer globale messo insieme nel mio ufficio e [esso] ha trovato un risultato unico. È stato molto divertente.

La scoperta in questione è avvenuta grazie all’utilizzo del test di primalità di Lucas-Lehmer. Grazie a questo test è stato possibile scoprire il nuovo più grande numero primo di Mersenne. Ed ecco che proprio il giorno in cui è stato effettuato tale test è stato identificato come il giorno della scoperta ovvero il 12 ottobre.