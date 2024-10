Incredibile quanto scoperto in Tasmania in seguito ad una tempesta. Sulle rive di Badger Beach è infatti comparsa una foresta che ha lasciato tutti senza parole.

È davvero incredibile quanto accaduto di recente in Tasmania dove in seguito ad una tempesta è emersa una foresta fossilizzata le cui origini sembrerebbero essere legate a 400.000 anni fa. Questa foresta è comparsa esattamente sulle rive di Badger Beach e le immagini della straordinaria scoperta sono state pubblicate sui noti social network Facebook e Instagram dal Tasmanian Parks and Wildlife Service (PWS). Molte le domande alle quali gli studiosi adesso sperano di poter dare delle risposte.

Ad esempio sono in molti a chiedersi se tale foresta sia pietrificata oppure preservata oppure entrambe le cose. Occorre precisare che le cortecce degli alberi presenti sulle rive di Badger Beach vengono descritte dai visitatori, stando a quanto riportato da ABC Australia, come “polpi bloccati nel fango”.

Il pensiero degli esperti

Stando a quanto dichiarato da Parks and Wildlife tramite i post social tale corteccia fusa con la roccia sembrerebbe appartenere ad una foresta legata al periodo glaciale. Cosa significa tutto ciò? Semplice, che gli alberi sarebbero antichi decine di migliaia di anni e quindi questo potrebbe significare che ci troviamo davanti ad una foresta pietrificata.

Non tutti però hanno lo stesso pensiero, anzi al contrario vi sono degli esperti che sostengono che in realtà la foresta in questione sia conservata. E questo perché proprio il legno sembrerebbe essere molto vicino al suo stato naturale. Sempre stando a quanto riportato da ABC Australia un educatore aborigeno sembrerebbe conoscere la foresta in questione. Secondo l’uomo è probabile che questa sia una foresta di melaleuca oppure di albero del tè.

Tutti gli alberi più grandi presenti nel paesaggio sono considerati alberi anziani dalla comunità palawa. Se si tratta di albero del tè, è al 100% qualcosa di culturalmente significativo, e lo era anche per gli anziani che vivevano nella zona a quel tempo. Questo è un sito significativo sia dal punto di vista scientifico che culturale. Dobbiamo prestare la massima attenzione quando osserviamo.

Jye Crosswell, educatore aborigeno