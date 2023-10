Foresta amazzonica: scoperte migliaia di antiche strutture nascoste

La foresta amazzonica è una delle regioni più remote e inaccessibili del pianeta. Qui gli scienziati hanno recentemente fatto una scoperta sorprendente. Utilizzando la tecnologia LiDAR, che impiega laser per eseguire mappature tridimensionali del terreno attraverso la densa copertura forestale, un team di 130 scienziati del National Institute for Space Research in Brasile ha rivelato l’esistenza di migliaia di antiche strutture umane nascoste tra 1500 e 500 anni fa.

Le loro scoperte hanno svelato circa 16.000 opere umane, tra cui cerchi, quadrati, geoglifi, fossati, siti cerimoniali e addirittura villaggi fortificati e strutture megalitiche. Questi reperti sono stati in gran parte sconosciuti fino a questo momento, nascosti sotto il fitto mantello vegetale della foresta pluviale.

La tecnologia LiDAR ha permesso agli scienziati di “vedere attraverso” il denso sottobosco, rilevando variazioni del terreno e strutture nascoste che non erano visibili nemmeno dai satelliti. Questa scoperta apre nuovi orizzonti nella comprensione della storia e della cultura delle antiche civiltà amazzoniche.

Le rilevazioni hanno portato a una stima sorprendente: si ritiene che ci siano ancora circa 16.187 strutture umane da scoprire nella vastità dell’Amazzonia. Queste strutture sono concentrate soprattutto nel sudovest dell’Amazzonia, nello stato brasiliano di Acre, indicando una complessa interazione tra la geografia, il clima e la presenza umana nella regione.

Inoltre, gli scienziati hanno notato una concentrazione di piante addomesticate vicino ai siti archeologici, suggerendo che le antiche popolazioni amazzoniche erano capaci di modellare la foresta per soddisfare le proprie esigenze. Questo dimostra un rapporto secolare tra i popoli indigeni e la foresta amazzonica, contraddicendo l’idea tradizionale che l’Amazzonia fosse una zona di foresta incontaminata.

Queste scoperte rafforzano l’importanza di preservare la foresta amazzonica non solo per la sua biodiversità unica, ma anche per il suo valore storico e culturale. La foresta nascosta rivela segreti del passato che possono aiutare a comprenderne meglio il ruolo nella storia dell’umanità e a valorizzare la ricca eredità delle popolazioni indigene che hanno abitato questa regione per secoli.