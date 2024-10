Hai mai sentito parlare di comete oscure? Sicuramente no. Questa è l’espressione che viene utilizzata per indicare delle particolari comete che non riflettono molta luce. E che quindi per tale motivo, proprio perché rilevarle con i telescopi terrestri non è semplice, vengono considerate particolarmente pericolose.

Una recente ricerca condotta da Aster Taylor dell’Università del Michigan ha posto l’attenzione sulla questione arrivando ad una scoperta clamorosa. Dallo studio è emerso infatti che il 60% circa degli oggetti che si trovano vicino alla Terra altro non sono che delle comete oscure. Queste potrebbero aver contenuto, e potrebbero ancora contenere, del ghiaccio. E quindi proprio per tale motivo sono molti gli studiosi che si domandano quale ruolo abbiano svolto nel processo di formazione del nostro Pianeta.

Il lavoro svolto dagli studiosi

Aster Taylor e il suo team hanno esplorato la fascia degli asteroidi, presente esattamente in profondità nel nostro sistema solare e di preciso tra Giove e Marte. E tale analisi ha permesso loro di scoprire che probabilmente questi asteroidi contengono nel sottosuolo del ghiaccio. Lo studio non è riuscito a confermare se davvero tali comete oscure abbiano portato l’acqua sulla Terra. Ma è comunque riuscito a sottolineare che questo potrebbe essere un modo per portare il ghiaccio sulla Terra da altri punti del sistema solare.

Lo studio portato avanti da Taylor ha analizzato sette comete oscure e ha permesso di scoprire che tra gli oggetti che si trovano vicino alla Terra una percentuale compresa tra lo 0,5 e il 60% potrebbe riguardare tali corpi definiti unici.