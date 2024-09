Un nuovo metodo basato sull‘intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare il mondo dei sondaggi elettorali. Aaru, una startup fondata da due giovani di New York, ha dimostrato la sua efficacia nelle previsioni politiche, superando i tradizionali sondaggi basati su interviste a persone reali.

Quando le IA capiscono gli elettori meglio degli esperti

Nelle elezioni primarie democratiche di New York, il loro modello ha previsto con precisione la vittoria del centrista George Latimer sullo sfidante Jamaal Bowman, utilizzando agenti AI anziché intervistare direttamente gli elettori.

Il sistema creato da Aaru utilizza dati del censimento per replicare i distretti elettorali, assegnando centinaia di tratti di personalità a ciascun agente AI, che simula il comportamento umano attraverso l’assorbimento di informazioni dal web. Questo approccio ha permesso di osservare cambiamenti immediati nelle preferenze di voto in risposta a eventi importanti, come l‘attentato contro Donald Trump.

Il modello, che richiede solo pochi secondi per essere eseguito, offre un’alternativa più rapida ed economica ai sondaggi tradizionali. Nonostante alcune incertezze legate alle “allucinazioni” dei modelli AI, Aaru crede che il futuro dei sondaggi elettorali sia già qui, con il loro metodo che fornisce previsioni in tempo reale e una precisione che potrebbe rendere obsoleti i sondaggi tradizionali.

Le elezioni sono solo l’inizio

Aaru non si limita solo alle elezioni: l’azienda ha piani ambiziosi per estendere il suo modello di simulazione oltre la politica, includendo dinamiche globali come la produzione agricola e il commercio internazionale. Secondo i fondatori, nei prossimi due anni l’AI potrebbe essere in grado di prevedere i cambiamenti economici e geopolitici su scala globale.

Nonostante il basso profilo mantenuto finora, alcuni clienti di alto profilo, come Fortune 500 e think tank, hanno già adottato i sondaggi di Aaru per monitorare il sentiment pubblico su vari temi, tra cui l’intelligenza artificiale stessa. La startup prevede di diventare uno strumento chiave per capire il comportamento umano su larga scala.