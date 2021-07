Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge nelle prime foto dal set

Dopo che è stata annunciata la presenza in Indiana Jones 5 di Antonio Banderas, sono trapelate anche le prime foto dal set con Phoebe Waller-Bridge. L’interprete di Fleabag è stata intravista e ripresa con un look particolare che richiama gli anni Sessanta. Non è chiaro quindi se il suo character apparterrà ad un’altra epoca, o si tratta solo di una scelta di stile.

Queste sono le foto con Pheobe Waller-Bridge sul set di Indiana Jones 5.

Le riprese di Indiana Jones 5 si stanno svolgendo in questo periodo. La regia del film è stata affidata a James Mangold, mentre Steven Spielberg, che ha lasciato il suo ruolo dietro la macchina da presa, sarà comunque presente nelle vesti di produttore esecutivo, e sarà affiancato da Kathleen Kennedy, Frank Marshall, e Simon Emanuel, che faranno anch’essi da produttori esecutivi.

Lo stesso Mangold ha detto sulla produzione del film:

Non vedo l’ora di poter lavorare con un dream team di filmmaker di altissimo livello. Steven, Harrison, Kathy, Frank, e John sono dei miei personali punti di riferimento. E poi quando a questi aggiungi una personalità come Phoebe, che è un’attrice illuminante, ed una voce creativa brillante capace di portare una certa intesa sul set, non posso far altro che sentirmi fortunato al pari dello stesso Indiana Jones.

Indiana Jones uscirà nelle sale cinematografiche il 29 luglio 2022.