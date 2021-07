Indiana Jones 5: Antonio Banderas entra nel cast del film

16—Lug—2021 / 8:33 AM

Un report di Deadline ha rivelato che anche Antonio Banderas si è unito al cast di Indiana Jones 5. I nomi degli interpreti che faranno parte del progetto sono piuttosto importanti: oltre al confermatissimo Harrison Ford, ci saranno Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, e Shaunette Renée Wilson.

Non sono stati rivelati dettagli sul ruolo che Antonio Banderas ricoprirà in Indiana Jones 5, certo è che il popolare attore si unisce ad un franchise importante, dopo aver guadagnato due anni fa una nomination agli Oscar con il film Dolor y Gloria, e dopo aver ricoperto durante la sua carriera il ruolo di un personaggio importanti della cultura popolare come Zorro. Banderas sarà presente anche nel film di Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg.

Le riprese di Indiana Jones 5 si stanno svolgendo in questo periodo. La regia del film è stata affidata a James Mangold, mentre Steven Spielberg, che ha lasciato il suo ruolo dietro la macchina da presa, sarà comunque presente nelle vesti di produttore esecutivo, e sarà affiancato da Kathleen Kennedy, Frank Marshall, e Simon Emanuel, che faranno anch’essi da produttori esecutivi.

