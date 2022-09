Indiana Jones 5: John Williams esegue dal vivo un brano della colonna sonora (video)

Il compositore John Williams ha eseguito dal vivo per la prima volta un brano tratto dalla colonna sonora di Indiana Jones 5.

John Williams ha eseguito per la prima volta dal vivo un brano tratto dalla colonna sonora di Indiana Jones 5: stiamo parlando di Helena. Il compositore ha accompagnato l’orchestra durante un concerto all’Hollywood Bowl di Los Angeles, tenutosi la scorsa notte.

Qui sotto trovate il video dell’esecuzione.

Il nome Helena appartiene al personaggio di Indiana Jones 5 interpretato da Phoebe Waller-Bridge. John Williams, qualche tempo fa, ha parlato del suo possibile ritiro dopo l’esperienza con Indiana Jones. Ecco le sue parole:

Al momento sto lavorando a Indiana Jones 5, con Harrison Ford, che è un po’ più giovane di me, che ha annunciato che si tratterà del suo ultimo lungometraggio. E se lo farà Harrison, credo di poterlo fare anche io.

Williams ha anche fatto notare come la composizione di colonne sonore per film blockbuster richieda fino a sei mesi di lavoro, una quantità di tempo che per una persona di 90 anni è diventata un qualcosa di abbastanza dispendioso.

A questo punto della mia vita- ha detto- si tratta di un qualcosa di piuttosto impegnativo. Però non voglio dire che eliminerò completamente ogni tipo di attività.

Della trama del film si sa attualmente ben poco, se non che se sarà ambientato in diversi luoghi del mondo e su (o attraverso) diversi piani temporali. Oltre a Harrison Ford, nel cast troviamo Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas. L’uscita è prevista per il 30 giugno 2023.