Harry Potter: possibili nuovi film in arrivo al cinema e in tv?

Warner Bros. Discovery ha manifestato l’intenzione di realizzare nuove opere ambientate nel Wizarding World of Harry Potter, nel prossimo futuro: come sappiamo, il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha difatti affermato la necessità di riprendere il focus sui franchise più redditizi in mano alla major, come Harry Potter, i fumetti DC e Il Signore degli Anelli. Del resto, sono circa quindici anni che un film di Harry Potter non entra in produzione (se escludiamo le pellicola di Animali Fantastici) ma la richiesta è sempre alta da parte dei fan, nonostante tutto. Quali sono le effettive prospettive future?

Animali Fantastici

La serie di Animali Fantastici è, attualmente, in stallo. Il quarto capitolo, dei cinque effettivamente previsti, non solo non è ancora entrato in produzione ma non è stato nemmeno effettivamente confermato, dopo la deludente performance del terzo episodio. Non è neanche ben chiaro in che rapporti sia l’autrice J.K. Rowling con WB Discovery, dopo l’assenza della stessa dallo speciale relativo alla reunion della saga cinematografica classica (per la quale c’è una scusante, vera o meno che sia) e le varie polemiche che l’hanno coinvolta negli ultimi anni in merito alle sue controverse posizioni su alcune questioni, in particolare nell’ambito LGBTQ+. Sta di fatto che l’apporto della stessa risulterebbe teoricamente fondamentale per la saga, da lei co-sceneggiata.

Tuttavia, appare chiaro che il progetto iniziale non è andato come previsto e anche a voler effettivamente continuare, non c’è una direzione univoca in cui puntare, anche solo a livello di trama, e i protagonisti stessi non sanno nulla di eventuali novità future. Senza contare, inoltre, le ulteriori problematiche dovute a due attori della saga: Johnny Depp ed Ezra Miller: il primo è stato sostituito in corsa con Mads Mikkelsen per il terzo film a causa della controversia legale con l’ex moglie Amber Heard, il secondo è tutt’ora immerso in una situazione complessa e surreale di guai con la legge per comportamenti non a norma e sta tenendo in stallo il film The Flash di cui è protagonista. Il suo ruolo nella serie “magica”, tuttavia, è stato fortemente ridimensionato nel terzo capitolo, rispetto alle aspettative originali.

Harry Potter e la Maledizione dell’Erede… ed eventuali reboot

Prima o poi la serie classica subirà un remake, magari televisivo: entriamo nell’ottica che sarà inevitabile ma è ancora troppo presto. Il pubblico è troppo affezionato agli interpreti originali per poter accogliere un reboot, per quanto ben realizzato: prima o poi, ad ogni modo, arriverà, fosse anche tra altri quindici o venti anni.

Per narrare ancora delle vicende che coinvolgono direttamente il “ragazzino sopravvissuto” ci sarebbe La Maledizione dell’Erede, il sequel ufficiale che, tuttavia, è stato pensato per il teatro e del quale è stato promesso e spergiurato da Rowling stessa che non arriverà mai al cinema, per quanto i produttori di WB sicuramente sarebbero favorevoli. Magari la stessa versione teatrale, con una regia televisiva apposita? Una trasposizione animata? Chissà. Lo stesso regista dei primi due film della saga cinematografica, Chris Columbus, si è detto eventualmente disponibile.

Gli spin-off

Quel che non è mai stato realizzato, sebbene sarebbe relativamente semplice da produrre, è una o più serie tv ambientate nel Wizarding World. Se ne parla oramai da lustri di questa possibilità, carezzata anche dal precedente CEO di WB Ann Sarnoff, ma finora nulla è effettivamente entrato in produzione o è stato semplicemente annunciato. Le idee sul fronte degli spin-off, in WB, non mancano di certo: sulle properties DC vanno avanti da anni con vari take sugli universi di Batman e Superman (e della Justice League), in particolare, mentre i videogiochi di Harry Potter hanno preso spesso in considerazione spin-off più o meno canonici… o quantomeno plausibili, come Harry Potter: Hogwarts Mystery, Harry Potter: Wizards Unite e l’atteso Hogwarts Legacy, senza contare Harry Potter: Magic Awakened.

Si tratta quindi di un prequel ambientato negli anni ’80, un sequel ambientato ai giorni nostri e un prequel ambientato duecenti anni fa. Basterebbe anche solo rielaborarne le storie… ma di certo non mancano altre possibilità: girano da anni fan-project che ripresi in modo professionale potrebbero interessare il grande pubblico, come un prequel sugli anni a Hogwarts dei Malandrini, o un poliziesco-procedurale ambientato in un presidio Auror.

