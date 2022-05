Harry Potter: Scopri la Magia si mostra in un nuovo trailer live action

Harry Potter: Scopri la Magia è stato mostrato con un nuovo trailer in stile live action durante il NetEase Connect 2022. Il video, che trovate qui sotto, non fornisce una data d’uscita del gioco ma si limita semplicemente a confermare la finestra di lancio fissata a quest’anno.

Disponibile per dispositivi iOS ed Android, il titolo free-to-play mescola elementi RPG a quelli dei più tradizionali card battler e si basa su scontri multiplayer a base di incantesimi. I giocatori inizieranno l’avventura come giovani streghe e maghi che hanno appena ricevuto la lettera di accettazione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Potranno personalizzare il proprio personaggio e vivere tutte le tappe della formazione magica, come comprare il materiale per la scuola a Diagon Alley, indossare il Cappello Parlante per essere smistati in una delle Case e gareggiare nel Club dei Duellanti. Man mano che avanzano, i giocatori impareranno incantesimi e sortilegi da lanciare in forma di carte con l’obiettivo di elaborare strategie uniche e formare combinazioni vincenti.

Harry Potter sarà disponibile entro il 2022 e potrà essere scaricato gratuitamente sui dispositivi iOS e Android, con la possibilità di effettuare microtransazioni in-game.