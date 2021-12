Harry Potter: la Warner Bros. vuole realizzare nuovi progetti e serie sul franchise

Il franchise di Harry Potter è una sorta di pozzo senza fondo da cui la Warner Bros. vuole attingere a piene mani, e che in futuro dovrebbe portare anche alla realizzazione di nuovi progetti e serie TV dedicate. Questo è quanto ha sostenuto Ann Sarnoff, CEO della Warner che ha di recente parlato al The Hollywood Reporter.

Ecco le sue parole:

Vorremmo realizzare dei nuovi progetti e serie dedicati a Harry Potter ed è una cosa di cui parliamo spesso con J.K. Rowling e con la sua squadra di lavoro. Penso che sarebbe la cosa giusta da fare. Noi facciamo cose che devono essere aderenti al canone, che rispecchino l’ethos del Wizarding World e che rispettino l’identità di Harry Potter.

Il fatto che Ann Sarnoff abbia utilizzato il termine “serie”, senza specificare se parlasse di serie TV o di progetti cinematografici in serie (come una trilogia) non fa comprendere veramente se la CEO stesse intendendo lo sviluppo di telefilm, di certo c’è che un franchise del genere inevitabilmente potrebbe in futuro arrivare anche a produzioni di serie TV.

Nel frattempo l’1 gennaio uscirà la reunion speciale dedicata ad Harry Potter. Ecco le ultime news dedicate: