Warner Bros. Discovery vuole puntare su franchise come Harry Potter e Superman

Lo scorso aprile Discovery ha completato l’acquisizione di WarnerMedia da AT&T, trasformandosi in Warner Bros. Discovery, ed il CEO David Zaslav ha parlato di piani di revisione dei progetti in sviluppo, rispetto a ciò che era in precedenza stato pianificato dalla gestione Warner. Tra le iniziative che hanno destato più scalpore c’è stata la cancellazione del film Batgirl, dopo che le riprese del lungometraggio erano già state completate. Negli ultimi giorni il CEO David Zaslav ha sottolineato come l’obiettivo di Warner Bros. Discovery sia quello di concentrarsi su franchise come Harry Potter e Superman.

Ecco le sue parole:

Vogliamo focalizzarci molto sui franchise. Non abbiamo avuto film su Superman per 13 anni, e su Harry Potter per 15 anni. I film DC e quelli su Harry Potter hanno sempre offerto grandi guadagni alla Warner Bros. negli ultimi 25 anni.

David Zaslav ha anche sottolineato come il successo di House of the Dragon in televisione rinnovi questa idea di puntare su franchise consolidati, considerando come il telefilm abbia proseguito sul filone narrativo di Game of Thrones, risvegliando la passione dei fan della saga.

Sempre su Harry Potter il CEO ha aggiunto:

Vogliamo cercare di collaborare con J.K. Rowling per portare avanti il franchise.

Si tratta di un segnale di disgelo, considerando come, durante il periodo di realizzazione della reunion del cast di Harry Potter, si fosse diffusa la voce che la Rowling fosse stata esclusa dal progetto. Ma la stessa autrice ha successivamente dichiarato di aver essa stessa rifiutato la partecipazione.

Ecco le sue parole:

Non sono stata esclusa dalla reunion, mi è stato chiesto di partecipare ed ho deciso di rifiutare. Ho pensato che si trattasse di un qualcosa che aveva più a che fare con i film che con i libri, considerando che l’anniversario riguardava i vent’anni dell’uscita del primo film. Perciò nessuno mi ha detto di non farlo, mi è stata fatta la proposta ed io ho deciso di non partecipare.

Ma Warner Bros. Discovery ha anche il proposito di concentrarsi su altri franchise, come Il Signore degli Anelli, di cui dispone i diritti per la realizzazione di lungometraggi al cinema. David Zaslav ha detto a riguardo:

Dobbiamo avvantaggiarci dalla presenza nel nostro roster di titoli come Sex and the City e Il Signore degli Anelli, di cui possediamo i diritti cinematografici. Ci dobbiamo focalizzare sui grandi film, i tentpole che portano le persone a voler uscire di casa per andare al cinema.

I propositi di Warner Bros. Discovery sembrano più che delineati.