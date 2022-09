Hogwarts Legacy: nuovo trailer dedicato alle regole della vita studentesca

Nuovo trailer per Hogwarts Legacy, questa volta tutto dedicato alle regole della vita studentesca. Come sappiamo, il nuovo RPG ambientato nel Wizarding World ci permetterà di cimentarci in tutta una serie di attività curriculari ed extra-curriculari che ci consentiranno di vivere a pieno tutta la magia di Hogwarts. Il team ha dunque pensato bene di fornirci una piccola guida ricca di spunti e suggerimenti su come partecipare alle varie attività studentesche.

It's time to bend the rules and learn some tips not included in your Field Guide – here's an (un)authorised guide to student life at Hogwarts. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/DpnDtvHlCU — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) September 30, 2022

Hogwarts Legacy ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora. Vi ricordiamo, inoltre, che Hogwarts Legacy includerà anche una quest in esclusiva temporale per PS4 ePS5 chiamata Missione del negozio infestato di Hogsmeade, e tantissimi altri contenuti.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PlayStation, Xbox e PC. La versione per Nintendo Switch, invece, resta ancora senza una data d’uscita.