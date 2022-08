Hogwarts Legacy: le versioni PS5 e PS4 includeranno una missione esclusiva

Hogwarts Legacy includerà una missione esclusiva su PS5 e PS4. Lo rivelano i dettagli del preorder consultabili su PlayStation Store a questo indirizzo. Con l’apertura ufficiale del gioco, i fan più attenti hanno notato una curiosa dicitura all’interno della lista dei contenuti relativi alle versioni PlayStation del gioco che fa riferimento alla presenza di una missione aggiuntiva.

Su Twitter, il community manager ha sin da subito chiarito che non si tratta di un bonus legato ai pre-order, ma di una quest esclusiva disponibile unicamente per chi acquisterà la versione PS4 o PS5 del gioco, sia nella versione fisica che digitale. Al momento non abbiamo alcuna informazione relativa ai contenuti della missione aggiuntiva, ma Avalanche ha promesso che presto svelerà ulteriori dettagli in merito.

The PlayStation exclusive quest comes with any PlayStation version of the game. It is not tied to pre-order. Pre-order on PlayStation will get you the Felix Felicis potion recipe. More details are coming soon.

