Hogwarts Legacy: nuovo trailer dall’Opening Night Live

Come promesso, Hogwarts Legacy è tornato a mostrarsi in occasione dell’Opening Live Live della Gamescom 2022 con un nuovo trailer. Il filmato, che trovate qui sotto, ci accompagna alla scoperta dei luoghi più oscuri della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts con un piccolo assaggio di una della quest del gioco.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è stato recentemente rinviato per la seconda volta per permettere al team di avere del tempo extra per ottimizzare maggiormente il gioco. Il titolo dunque, in uscita non più nel 2022 ma ad inizio 2023, ci porterà a vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, come la scuola di magia e stregoneria, la Foresta Proibita e il villaggio di Hogsmeade, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni e prenderci cura delle creature magiche in un’avventura che promette di essere davvero incredibile per quantità e varietà di contenuti.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PlayStation, Xbox e PC.