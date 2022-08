Hogwarts Legacy rinviato: annunciata la data d’uscita ufficiale

Hogwarts Legacy ha finalmente una data d’uscita. L’atteso RPG di Avalanche Software sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PC, PlayStation e Xbox, con la versione Nintendo Switch in arrivo probabilmente più avanti. L’annuncio proviene direttamente dall’account Twitter ufficiale del gioco ed è accompagnato da una breve spiegazione riguardante i motivi del nuovo rinvio.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022