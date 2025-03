Hogwarts Legacy non avrà una Definitive Edition, alla fine

Warner Bros. Games ha deciso di cancellare “Hogwarts Legacy: Definitive Edition” prima ancora di annunciarla ufficialmente. La notizia arriva da Jason Schreier di Bloomberg, che aveva già rivelato l’esistenza di questa edizione nel giugno 2024. Il progetto, affidato ad Avalanche Software con il supporto di Rocksteady, avrebbe dovuto arricchire con nuovi contenuti il gioco che aveva conquistato pubblico e critica nel 2023.

Non era abbastanza “Definitive”

Secondo l’insider Tom Henderson, la “Definitive Edition” avrebbe offerto tra le 10 e le 15 ore di nuove missioni, riportando anche una trama precedentemente tagliata e legata a uno dei compagni di gioco. Il lancio era previsto per il 2025, con un prezzo compreso tra i 20 e i 30 dollari per i possessori del titolo originale. Tuttavia, Warner Bros. Games ha ritenuto che i nuovi contenuti non fossero sufficienti a giustificare il prezzo, optando infine per la cancellazione del progetto.

Un aspetto che i fan speravano potesse essere affrontato con questa nuova edizione era l’ottimizzazione delle prestazioni su PC, dove il gioco soffre ancora di problemi di stuttering, nonostante il supporto a tecnologie avanzate come DLSS 4 e Multi Frame Generation su schede come la GeForce RTX 5090. L’unica novità recente è stato l’arrivo del supporto ufficiale alle mod su PC, ma resta da vedere se avrà un impatto paragonabile a quello dei titoli Bethesda.

Hogwarts Legacy 2 uscirà comunque

Nonostante questa battuta d’arresto, Warner Bros. Games ha confermato che lo sviluppo del sequel di “Hogwarts Legacy” prosegue presso Avalanche Software. Con oltre 34 milioni di copie vendute, il successo del gioco rende inevitabile un secondo capitolo. Schreier ha anche precisato che il sequel non sarà un live service, nonostante l’azienda avesse espresso l’intenzione di espandere il franchise in quella direzione. Per ora, i fan del mondo magico dovranno accontentarsi del gioco base e sperare che il prossimo capitolo possa portare miglioramenti e nuove avventure più ambiziose.