Harry Potter 20th Anniversary: J.K. Rowling ha confermato di aver rifiutato l’invito

Dopo che si è tanto parlato dell’assenza di J.K. Rowling dall’Harry Potter 20th Anniversary, la stessa scrittrice ha confermato di aver rifiutato l’invito a partecipare alla reunion. La Rowling ha parlato della questione con Graham Norton.

Ecco le sue parole:

Non sono stata esclusa dalla reunion, mi è stato chiesto di partecipare ed ho deciso di rifiutare. Ho pensato che si trattasse di un qualcosa che aveva più a che fare con i film che con i libri, considerando che l’anniversario riguardava i vent’anni dell’uscita del primo film. Perciò nessuno mi ha detto di non farlo, mi è stata fatta la proposta ed io ho deciso di non partecipare.