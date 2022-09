Batman Day 2022: tutte le iniziative della giornata sul Cavaliere Oscuro del 17 settembre

Il 17 settembre si terrà il Batmay Day, la giornata dedicata al Cavaliere Oscuro per la quale sono state già annunciate diverse iniziative. Tra fumetti, animazione, videogiochi e cinema, tutti i mezzi di comunicazione in cui il popolare personaggio DC Comics è comparso fino ad ora verranno utilizzati per il Batman Day.

Il Batman Day in Italia

In Italia le iniziative riguardanti il Batman Day vedranno Alexa mettere a disposizione dei possessori dell’assistente vocale 14 frasi di Batman pronunciate da Luca Ward, e per sentirle basterà chiedere semplicemente “Alexa, dimmi una frase di Batman”. E poi, a partire da questo mese di settembre, la catena OVS lancerà dei vestiti speciali della linea bambini, proprio dedicati a Batman.

A Milano ci sarà una sessione di disegno dal vivo a tema Batman, ed un contest artistico per i fan. Inoltre gli appassionati italiani potranno ordinare una edizione speciale 4K UHD Blu-ray di The Batman, che sarà accompagnata da un fumetto e da un poster. Chili TV avrà una sezione speciale su Batman, e su Cartoon Network verranno trasmessi i film d’animazione di Batman, compresi LEGO Batman: The Movie, DC Super Heroes Unite e LEGO DC Comics Super Heroes: Justice League – Gotham City Breakout.

Le altre iniziative

Tra le varie iniziative che partiranno dagli Stati Uniti possiamo menzionare, per quanto riguarda i fumetti, la pubblicazione di Batman: Hush #1 Batman Day Special, e poi, per il pubblico dei più giovani ci sarà Batman’s Mystery Casebook Batman Day Special Edition. Inoltre verrà pubblicata un’edizione speciale di Batman #608, per celebrare il ventennale di Hush.

Su HBO Max gli appassionati potranno trovare due contenuti di animazione sul cavaliere oscuro, come Batman Azteca: Choque De Imperios, ed anche Batwheels, la prima serie prescolare targata DC Comics. Mentre per quanto riguarda i podcast, attraverso tutte le piattaforme, è stata messa a disposizione la serie Batman: The Audio Adventures con la sua prima stagione. Il fumetto tie-in sarà , invece, disponibile negli Stati Uniti dal 27 settembre.

Per quanto riguarda i videogiochi, con il free-to-play MultiVersus sarà garantita un’icona di Batman giocabile per tutti coloro che completeranno venti match con il cavaliere oscuro dal 16 al 19 settembre. Anche Injustice 2 Mobile celebrerà il Batman Day dal 13 al 19 settembre, mettendo a disposizione vari regali, ed un profilo dal logo griffato Batman disponibile per tutti i giocatori. Il 16 settembre ci sarà, inoltre, una speciale Classic Batman Arena Invasion.

E poi negli Stati Uniti, attraverso Cinemark, potranno essere visti sul grande schermo Batman: La Maschera del Fantasma, Batman (1989) e Batman: Il Ritorno.