Batman Azteca: il film d’animazione in sviluppo per HBO Max

HBO Max ha messo in sviluppo un film d'animazione sul cavaliere oscuro intitolato Batman Azteca, ed ambientato all'epoca delle invasioni degli spagnoli.

14—Giu—2022 / 9:18 AM

Su HBO Max arriverà prossimamente il film d’animazione Batman Azteca, si tratta di un adattamento che vedrà la storia del cavaliere oscuro trasportata nell’America Centrale all’epoca degli Aztechi. Il progetto è stato annunciato durante il 37esimo Guadalajara Int’l Film Festival.

Il titolo completo del film sarà Batman Azteca: Choque de Imperios. La storia racconterà di un ragazzo azteco, Yohualli Coatl, il cui padre viene ucciso dai conquistatori spagnoli. Attraverso il culto per Tzinacan, il dio pipistrello, Yohualli ed il suo mentore, Acatzin, svilupperanno un equipaggiamento per contrastare gli invasori spagnoli, proteggere il tempio di Moctezuma, e vendicare la morte del padre.

La produzione del progetto vedrà collaborare Warner Bros. Animation, Particular Crowd, Anima e Chatrone. Juan Meza-León (“Harley Quinn”) dirigerà il film d’animazione, José C. García de Letona e Fernando De Fuentes faranno da produttori assieme ad Aaron D. Berger e Carina Schulze. Il progetto sarà interamente sviluppato in Messico.

I produttori di Batman Azteca saranno Sam Register e Tomás Yankelevich, mentre Alejandro Díaz Barriga farà da consulente ed esperto di cultura del Messico e dell’America Latina con l’obiettivo di ricostruire uno scenario più vicino possibile a quello realmente esistito a livello storico.