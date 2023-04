Batman: ai fratelli Russo piacerebbe fare un film sul cavaliere oscuro

In un'intervista per Comicbook.com i fratelli Russo hanno dichiarato che Batman è il loro personaggio DC preferito.

Durante un’intervista dei fratelli Russo concessa a Comicbook.com i due registi sono stati incalzati sui supereroi, ed in particolare sui personaggi DC, con una domanda riguardante quale personaggio della casa di Batman e Superman vorrebbero utilizzare in un loro film. E la preferenza dei fratelli Russo è andata sul cavaliere oscuro.

Ecco le parole di Joe Russo:

Non ci fanno molte domande sui personaggi DC. Possiamo dire che adoriamo James Gunn, e ci piace molto la direzione che sta dando a questo universo narrativo. Per quanto riguarda un personaggio preferito da scegliere, da piccolo collezionavo fumetti di Spider-Man, X-Men e Batman. Però è un personaggio che è stato già trattato molte volte, perciò la mia sembra essere una risposta ovvia.

E poi Anthony ha aggiunto:

Anche per me Batman rappresenta il personaggio preferito di tutta un’infanzia. Però, in effetti, si tratta di un character che è stato già molto approfondito.

Ricordiamo che i DC Studios guidati da James Gunn hanno messo in produzione The Brave and the Bold, un titolo con Batman e Robin protagonisti.