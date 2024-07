La NASA ha annunciato la cancellazione del rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), che avrebbe dovuto esplorare la Luna alla ricerca di acqua, nonostante i 450 milioni di dollari già spesi (400,5 milioni di euro).

VIPER: un progetto troppo ambizioso?

Il progetto VIPER mirava a collocare un rover sulla Luna, specificamente nelle regioni polari, per cercare ghiaccio e altre risorse volatili. Originariamente previsto per il lancio entro la fine del 2023, il programma ha subito numerosi ritardi, spostando la data a settembre 2025. Questi ritardi sono stati attribuiti a problemi nella catena di approvvigionamento e nella programmazione.

Cancellazione del rover: cause e conseguenze

Mercoledì, la NASA ha annunciato la cancellazione del rover VIPER citando l’aumento dei costi e i ritardi come motivazioni principali. Secondo Bloomberg, visti i soldi già investiti nello sviluppo del rover, continuare con il progetto VIPER avrebbe comportato ulteriori aumenti di costi, mettendo a rischio altre missioni sotto il programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Nonostante la cancellazione del rover, la missione lunare non sarà completamente abbandonata. Astrobotic, la società incaricata di lanciare VIPER con la sua navicella Griffin, proseguirà con il lancio del lander Griffin, previsto non prima dell’autunno 2025, ma senza il rover a bordo.

Utilizzo degli strumenti VIPER

Invece di abbandonare completamente il progetto, la NASA ha deciso di smontare e riutilizzare gli strumenti sviluppati per VIPER in future missioni lunari. Nicola Fox, amministratore associato della direzione delle missioni scientifiche della NASA, ha dichiarato: “L’agenzia ha in programma una serie di missioni per cercare ghiaccio e altre risorse sulla Luna nei prossimi cinque anni. Il nostro percorso in avanti farà il massimo uso della tecnologia e del lavoro svolto per VIPER, preservando al contempo i fondi critici per sostenere il nostro robusto portafoglio lunare”.

Prospettive future per la ricerca lunare

La cancellazione del rover VIPER rappresenta un cambiamento significativo nei piani della NASA per l’esplorazione lunare. Tuttavia, l’agenzia continua a impegnarsi nella ricerca di risorse lunari, con numerose missioni pianificate nei prossimi anni. L’utilizzo degli strumenti VIPER in queste future missioni promette di massimizzare il ritorno sugli investimenti già effettuati, mantenendo al contempo un focus su un portafoglio di missioni diversificato e robusto.

La decisione della NASA di cancellare il rover VIPER segna un momento critico nella sua strategia di esplorazione lunare. Sebbene il rover non raggiungerà la Luna come previsto, gli strumenti e la tecnologia sviluppati per VIPER continueranno a contribuire alla ricerca scientifica, garantendo che ogni dollaro speso abbia un impatto duraturo. Con un approccio strategico e ottimizzato, la NASA punta a mantenere la leadership nell’esplorazione spaziale minata da altri paesi orientali