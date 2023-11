Merry Little Batman: il trailer del film d’animazione, e cosa ha in mente Prime Video per il cavaliere oscuro

Ecco il trailer di Merry Little Batman. Ne approfittiamo per esplorare anche gli altri progetti sul cavaliere oscuro di Prime Video.

Online è stato diffuso il trailer di Merry Little Batman, il film d’animazione che uscirà su Prime Video e che propone il cavaliere oscuro in una versione natalizia, e leggera. Vediamo il filmato, ed analizziamo anche che altri progetti ha in serbo Prime Video per il cavaliere oscuro.

Ecco il trailer di Merry Little Batman.

Nel filmato vediamo Bruce Wayne che cerca di festeggiare un Natale normale, nonostante i suoi impegni come cavaliere oscuro. Al suo fianco ci sta Damian Wayne, e questo elemento crea un parallelismo con The Brave and the Bold, il progetto cinematografico in lavorazione per il nuovo universo narrativo DC di James Gunn.

Il fatto che James Gunn abbia dichiarato che i progetti DC, sia a livello cinematografico, che animato, fumettistico e nei videogiochi, saranno collegati, forse sta avendo una sua prima espressione già con Merry Little Batman.

Interessante è il fatto che il look dei personaggi protagonisti sia piuttosto alternativo: Batman ha la barba lunga, Joker ha i capelli lunghi, e ricorda in parte quello di Joaquin Phoenix. Altro aspetto particolare sta nel proporre Damian Wayne come “piccolo” Batman, piuttosto che come Robin.

E proprio la scena in cui Damian Wayne si trova a indossare il costume del piccolo cavaliere oscuro offre alcuni riferimenti ad altri adattamenti delle storie di Batman. La presenza del costume con i “capezzoli” è un riferimento a Batman & Robin.

Merry Little Batman è un progetto che sembra per certi versi muoversi sulla linea di Lego Batman – Il Film. Mentre, per altri versi, appare come un qualcosa di completamente diverso e inedito. E lo testimonia lo stile visivo che ricorda Nightmare Before Christmas.

Il lungometraggio arriverà sulla piattaforma streaming Prime Video l’8 dicembre.

Batman: Caped Crusader e il nuovo universo oscuro del cavaliere oscuro

Merry Little Batman è uno dei progetti DC che ha trovato una casa in streaming su Prime Video. Ricordiamo che la piattaforma darà spazio anche a Batman: Caped Crusader, progetto precedentemente sviluppato per Max, e che successivamente è stato accantonato e ripescato da Prime Video.

Vernon Sanders, capo della televisione, Amazon e MGM Studios ha dichiarato sui progetti con al centro il cavaliere oscuro:

La serie animata anni Novanta su Batman ha fatto da pioniera nella sua epoca, e Batman: Caped Crusader continuerà senza dubbio questa tradizione. Insieme a Merry Little Batman e Bat-Family, siamo entusiasti di collaborare con Warner Bros. Animation per offrire una varietà di interpretazioni del mito di Batman ai nostri clienti Prime Video.

A lavorare sul progetto c’è lo stesso creatore della serie animata anni Novanta su Batman, Bruce Timm. Ad affiancarlo ci sono due nomi di livello come Matt Reeves e J.J. Abrams. Il regista di The Batman potrebbe quindi creare un collegamento con l’universo cinematografico del cavaliere oscuro.

Sulla serie Batman: Caped Crusader è stato dichiarato che si tratterà di un qualcosa di più violento e oscuro, e che si spingerà ancora più in là rispetto al progetto della serie originale. “Sarà un qualcosa che è ancora più Batman la serie animata rispetto alla serie animata stessa”: è stato detto dalla produzione.