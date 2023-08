Batman: una fan art mostra Jensen Ackles come cavaliere oscuro

Una fan art immagina Jensen Ackles vestire i panni di Batman in The Brave and the Bold.

Sappiamo che James Gunn e Peter Safran stanno lavorando anche al progetto Batman: The Brave and the Bold, che racconterà del cavaliere oscuro e del figlio Damian Wayne. Diversi appassionati hanno iniziato a sponsorizzare Jensen Ackles come nuovo Batman, che è stato anche al centro di una recente fan art.

Ecco le immagini.

Lo stesso Jensen Ackles ha dichiarato di recente di essere interessato a lavorare sul personaggio.

Ma stiamo scherzando?! Certo che lo farei- ha detto qualche tempo fa- Voglio dire, se lo potessi fare certo che direi di si.

Del resto, dopo aver lavorato in The Boys, e dopo essere stato il protagonista di Supernatural per quindici anni, Jensen Ackles si sentirebbe pronto a vestire i pani di un personaggio iconico come Batman.

The Brave and the Bold riprenderà una run fumettistica sul cavaliere oscuro realizzata da Grant Morrison, in cui si vede lo stesso Batman alle prese con la gestione del figlio Damian Wayne, che deciderà di prendere con sé come nuovo Robin.