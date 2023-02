Batman: l’Hot Toys del cavaliere oscuro di Michael Keaton con la Batmobile

In vista dell’uscita di The Flash la Hot Toys ha pensato bene di riproporre una nuova versione del Batman di Michael Keaton visto nei film di Tim Burton, accompagnato dalla Batmobile dei due lungometraggi. Il personaggio è proposto in una scala 1/6 ed è in pre-ordine su Sideshow.

Ecco le immagini.

L’Hot Toys costerà 345 dollari, mentre la Batmobile avrà il prezzo di 715. Il personaggio è dotato di occhi capaci di muoversi, otto mani intercambiabili, tre visiere, il Batarang, ed anche una base in diorama ispirata alla scena finale del film.

Michael Keaton è atteso per The Flash, film in uscita a giugno in cui tornerà a vestire i panni di Batman. Paul Machliss, addetto al montaggio di The Flash, ha assicurato che il film varrà le attese, anche perché sono state utilizzate tecnologie innovative.