Batman: Jason Aaron scriverà un fumetto con il cavaliere oscuro nello Spazio

Dopo che per quindici anni ha lavorato in Marvel, Jason Aaron ha iniziato una collaborazione con la DC Comics, che lo porterà a scrivere una miniserie a fumetti dedicata al personaggio di Batman, in cui il character finirà nello Spazio, dal titolo Batman: Off-World.

Ecco la sinossi del fumetto:

Una notte di routine a Gotham City per un giovane Batman si rivela tutt’altro che una questione di tutti i giorni, quando il combattente del crimine si confronta con una sorta di nemico che non ha mai affrontato prima, proveniente da oltre le stelle! Un universo di possibili minacce aliene porta Batman a prendere una decisione audace: avventurarsi da solo negli angoli più remoti del cosmo per la prima volta, dove il Cavaliere Oscuro dovrà affrontare la battaglia della sua vita! Lo scrittore superstar Jason Aaron si confronta con la sua prima storia di Batman in assoluto, in collaborazione con l’artista di successo Doug Mahnke per una storia unica e brutale!

Il primo numero del fumetto Batman: Off-World verrà pubblicato negli Stati Uniti il 21 novembre 2023, e sarà diviso in sei parti.