L’Always on Display degli iPhone 14 Pro si mostra in alcuni screen

Manca ormai poco più di un mese al lancio dei nuovi iPhone 14. Ne verranno presentati quattro, inclusi i due iPhone 14 Pro. E oggi si parla proprio di una feature attesa su questi ultimi due: l’AoD, acronimo di Always on Display.

In sostanza, se l’utente lo desidera può impostare lo schermo dello smartphone affinché non vada mai a riposto. In questa modalità, il display può essere utilizzato per mostrare costantemente l’ora e qualche notifica. È possibile farlo – senza prosciugare rapidamente la batteria – perché i nuovi iPhone 14 Pro avranno un nuovo tipo di display in grado di supportare una frequenza di aggiornamento molto bassa, con valori attorno ad 1Hz.

Questo display di ultima generazione sarà un’esclusiva dei due iPhone high-end e pertanto non troveremo l’AoD anche sui due iPhone ‘essenziali’. Peraltro, non è nemmeno l’unica funzione a distinguere i Pro dai modelli base. Anche il notch sarà assente solamente sui modelli iPhone Pro, mentre verrà riproposto sull’iPhone 14 entry-level.

Looks like the Xcode 14 beta 4 is leaking the Always on Display in the SwiftUI preview.

This is a widget (lock screen accessory) with a colorful image. #iOS16 #beta @MacRumors @9to5mac pic.twitter.com/h5SdCUHYmO — rhogelleim 𓃵 (@rhogelleim) August 1, 2022

A preview of the rumored iPhone 14 Pro ‘Always on Display’ feature might have been leaked by Xcode 14 beta 4 Simulator. Attached are the first two frames of a video of waking the sim. The first image (Always on Display mode) removes texture from the whale image in the widget 🧵 https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k — Steve Moser (@SteveMoser) August 1, 2022

Le ultime informazioni sull’always-on ci arrivano dalla quarta beta di Xcode 14 e sono state scoperte dallo sviluppatore rhogelleim, che ha condiviso gli screen che trovate in questa notizia. “Questo è un widget con un’immagine a colori”, ha spiegato il developer. Ormai non ci sono più dubbi: come anticipato da numerosi rumos, i nuovi iPhone 14 Pro saranno i primi smartphone della Apple a supportare l’Always on Display. Non resta che aspettare settembre (o i prossimi leak) per saperne di più.