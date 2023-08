La previsione degli analisti: “Apple aumenterà il prezzo degli iPhone 15 Pro e Pro Max”

L’iPhone 15 Pro e l’‌iPhone 15 Pro‌ Max potrebbero costare molto di più rispetto ai loro predecessori. Anche negli USA, dove i prezzi degli smartphone della Apple sono rimasti pressoché invariati dal 2019. Secondo DigiTimes, gli iPhone 15 costeranno un minimo di 100$ in più rispetto ai modelli attualmente in commercio.

Anche sulla base di queste indiscrezioni, molti analisti si aspettano che le vendite dei nuovi device possano andare peggio rispetto a quelle della generazione attualmente in commercio. Si parla già di una stima di circa 77 milioni di unità vendute nel 2023, contro la precedente previsione, più ottimista, che parlava di 83 milioni di unità vendute durante i primi mesi.

All’inizio di quest’anno, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple stava considerando di aumentare il prezzo sia per l’‌iPhone 15 Pro‌ che per l’‌iPhone 15 Pro‌ Max. L’analista Jeff Pu ha anche detto che i modelli ‌iPhone 15 Pro‌ potrebbero essere più costosi dei modelli ‌iPhone 14 Pro‌. Pu ritiene che l’‌iPhone 15 Pro‌ potrebbe avere un prezzo di partenza di 1099$. Insomma, esattamente 100$ in più rispetto al prezzo di partenza dell’iPhone 14 Pro, che negli Stati Uniti viene proposto a partire da 999$.

Apple dovrebbe annunciare i nuovi iPhone il prossimo 13 settembre, con i preordini che verranno aperti il 15 settembre e le prime consegne previste a partire dal 22 settembre.