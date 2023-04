Il Google Pixel 8 avrà un display da 6,16 pollici. Sarà lo smartphone ‘Mini’ tanto richiesto da alcuni utenti?

Da quando Apple ha cancellato l’iPhone Mini, chi ama i telefoni di piccole dimensioni non ha molte opzioni tra cui scegliere. Anzi, se ci si sposta nella fascia media o in quella alta del mercato, è corretto affermare che non esiste proprio alcuna scelta. Sebbene non fosse esattamente un telefono compatto come il Zenfone 9, il Pixel 5 di Google era largo sei pollici ed entrava comodamente in tasca. Abbastanza piccolo da soddisfare chi preferisce dispositivi più compatti.

La buona notizia? Sembra che Google possa tornare su questa strada con il suo prossimo Pixel 8. Sono sempre di più le voci che sostengono che il prossimo flagship di Google sarà più piccolo, e non più grande del modello precedente. Una bella inversione di tendenza: come ricorda Engadget, quasi ogni iterazione del dispositivo ha avuto uno schermo leggermente più grande rispetto al suo modello precedente. Qualcosa ha iniziato a cambiare con il Pixel 7, che è passato da 6,4 pollici del Pixel 6 a 6,32 pollici.

Alcuni precedenti rumor avevano suggerito che Google avrebbe ridotto ulteriormente le dimensioni dello schermo per il Pixel 8 a 6,2 pollici. Ma una nuova voce di corridoio – diffusa dall’analista di display Ross Young – afferma che lo schermo potrebbe essere ancora più piccolo del previsto. Secondo Young, lo schermo del modello base Pixel 8 potrebbe essere in realtà di 6,16 pollici. Questo lo metterebbe in linea con il Galaxy S23 standard e l’iPhone 14 Pro, entrambi da 6,1 pollici. Anche se il modello base potrebbe diventare più piccolo, non sarà così per la versione Pro. A quanto pare, Young prevede che le dimensioni dello schermo per il modello Pro saranno di 6,7 pollici, le stesse del Pixel 7 Pro.