Dyson vuole rivoluzionare anche l’agricoltura

Dyson porta la sua visione ingegneristica nel cuore dell’agricoltura britannica. Con un sistema di coltivazione verticale all’avanguardia, capace di aumentare la resa del 250%, l’azienda guidata da James Dyson punta a garantire fragole di alta qualità coltivate in Gran Bretagna tutto l’anno, anche a Natale.

Una “ruota panoramica” agricola

Nel cuore della campagna del Lincolnshire, il futuro dell’agricoltura prende forma dentro una serra hi-tech da 26 acri. Qui Dyson Farming ospita più di 1,2 milioni di piante di fragola, che producono oltre 1.250 tonnellate di frutti ogni anno.

Ma la vera innovazione è arrivata con il recente completamento del trial del sistema di coltivazione verticale ibrido, un impianto meccanizzato che ricorda una ruota panoramica, alto 5,5 metri, costruito per sfruttare ogni centimetro cubo della serra. Le fragole, sistemate su vassoi rotanti, ricevono luce solare massimizzata e, nei mesi invernali, l’illuminazione viene potenziata da LED a basso consumo.

A rendere tutto ancora più sostenibile, l’intero impianto è alimentato dall’energia termica e dal CO₂ prodotti da un impianto di digestione anaerobica adiacente, che utilizza colture agricole locali per generare calore, elettricità per 10.000 abitazioni e fertilizzante naturale per il suolo. Questo approccio chiude il ciclo, unendo agricoltura di precisione e autosufficienza energetica.

Robot, UV e insetti buoni

All’interno della serra, è la tecnologia a fare la differenza: sofisticati robot con visione artificiale selezionano e raccolgono solo i frutti maturi, mentre altri automi distribuiscono predatori naturali per combattere gli afidi, evitando l’uso di pesticidi. Ancora più sorprendente è il sistema a raggi UV che, durante la notte, viene utilizzato per prevenire lo sviluppo di muffe, proteggendo le piante in modo non invasivo. Il sistema di irrigazione continua e il drenaggio intelligente mantengono le radici sane, migliorando ulteriormente la qualità del raccolto.

Secondo James Dyson, questo approccio “trasforma la coltivazione in un processo di manifattura ad alta efficienza”, dimostrando che l’ingegno può migliorare anche un’attività millenaria come l’agricoltura. Il futuro di come coltiveremo il cibo passa da qui.