La startup che vuole rivoluzionare i treni notturni in Europa

La startup berlinese Nox Mobility è pronta a rimettere sui binari il sogno dei treni notturni in Europa, ma con un approccio radicalmente diverso: cabine private, design moderno e prezzi competitivi con i voli a corto raggio. Il progetto, annunciato questo mese, mira a collegare oltre 100 città europee entro il 2036, offrendo un’alternativa comoda, sostenibile e rilassante all’aereo.

Treni notturni ripensati da zero

Il co-fondatore di Nox, Janek Smalla — già attivo con FlixTrain e Bolt in Germania — non usa mezzi termini: il settore ferroviario europeo è uno dei “peggio gestiti” in assoluto. I treni letto esistenti soffrono di carrozze antiquate, cabine strette e prezzi elevati, rendendo l’esperienza poco attraente per il viaggiatore moderno. Nox vuole capovolgere questo scenario partendo da un design totalmente nuovo: niente più vagoni riciclati, ma treni costruiti su misura, con standardizzazione modulare e servizi pensati per le esigenze contemporanee.

Il primo servizio debutterà nel 2027, con prezzi a partire da 79€ per la cabina singola e 149€ per la doppia, con tariffe flessibili in base alla domanda. I modelli di cabina proposti sono tre: “Single Loft” e “Double Loft” con letti rialzati e zona giorno separata, mentre la “Double Vista” offrirà letti a livello, convertibili in divani, e una finestra panoramica per godersi il paesaggio. Tutte le cabine avranno letti lunghi due metri, ed è allo studio anche un sistema di porte insonorizzate per unire più stanze, ideale per famiglie o piccoli gruppi.

A bordo non mancheranno servizio ristorazione, spazi per biciclette e carrozze accessibili. La rete prevista collegherà Amsterdam, Parigi, Berlino, Roma, Barcellona, Milano, Vienna, Copenaghen, Stoccolma, Monaco, Francoforte, Zurigo e Varsavia, tra le altre.

Rivoluzionare il settore più lento d’Europa

L’ambizione di Nox è grande: spostare milioni di passeggeri dagli aerei ai treni, riducendo l’impatto ambientale del trasporto europeo. Ma la sfida è titanica. Il settore ferroviario è frammentato, regolamentato in modo diverso da paese a paese e afflitto da tempi di approvazione lunghissimi. Proprio queste complessità hanno affondato progetti simili come Midnight Train, startup francese chiusa nel 2023.

Smalla, consapevole delle difficoltà, punta a gestire internamente prenotazioni e orari, per superare i limiti dei sistemi pubblici. E intende costruire l’infrastruttura con partner consolidati, per aggirare i colli di bottiglia tecnici e burocratici. Ora l’obiettivo più urgente è ottenere l’approvazione finale delle cabine e chiudere un round di finanziamento entro la fine dell’anno.