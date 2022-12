Aerei e treni: prezzi alle stelle per Natale

Cifre rincarate per comprare un biglietto aereo o del treno per tornare dal Nord al Centro o al Sud. Ogni anno sotto le feste i prezzi impazzano.

Ogni anno per Natale i prezzi dei voli e dei treni per rientrare a casa salgono alle stelle. Sono milioni gli italiani che lasciano le proprie città al Sud in cerca di fortuna al Nord. Arrivati sotto le feste natalizie si ritrovano in una situazione difficile nel raggiungere le famiglie per colpa del grave rincaro sulle tratte.

Spesso molti giovani, studenti e lavoratori fuori sede non se lo possono permettere, quindi passano le feste lontano da parenti e amici, pur di risparmiare. Dall’altra gran parte delle persone fa i salti mortali per far ritorno dalle proprie famiglie a Natale. Sul web ci si rende conto di come le offerte di voli e treni siano rincarati a mille. Per esempio, partire in aereo da Milano a Reggio Calabria durante le feste di Natale può costare anche 800 euro tra andata e ritorno.

Anche i treni non sono da meno: tornare in treno dal Nord al Centro o al Sud è spesso un terno a lotto. Per tornare da Milano a Bari l’unico giorno disponibile prima di Natale è lunedì 19 dicembre. Disponibile solo un biglietto di solo andata che va da un minimo di 79,50 euro a un massimo di 153 euro.