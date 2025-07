Il mistero della luce blu dopo il fulmine fa discutere gli esperti

Un fatto inatteso e sorprendente ha lasciato senza parole una coppia, la quale si è ritrovata ad assistere ad una vera e propria tempesta di fulmini. I due, Ed e Melinda Pardy, hanno assistito alla caduta di un fulmine, il quale si è schiantato a terra a pochi metri dalla loro abitazione in Canada.

Secondo la testimonianza della coppia, la quale è riuscita a raccogliere anche un video, il fulmine avrebbe lasciato dietro di sé una forte luce blu durata almeno una ventina di secondi. Il tutto è stato descritto dai due come un incendio ma di un colore diverso, in quanto tendente al blu e non al rosso.

Ed e Melinda sono stati intervistati da diverse emittenti tv, tra cui CTV News. Secondo il loro parere si è trattato di più fulmini con un passaggio a sfera e dal colore molto intenso, il quale potrebbe cambiare e variare nelle circostanze più diverse.

Il potere del fulmine: tra boati e bagliori viola

I fulmini colpiscono molto spesso la Terra e molto probabilmente ognuno di noi ha già avuto modo di assistere a quella che viene definita come tempesta di fulmini, un evento raro ma nemmeno così tanto isolato.

Questa è solitamente preannunciata da un boato vigoroso e in parte tutto questo rende il fenomeno in questione qualcosa di altamente interessante, in grado di suscitare una grande curiosità negli esperti. Proprio per questa ragione, sono stati condotti diversi studi a tal proposito, come ad esempio quello guidato dal team della NASA Don Pettit. Questa squadra è riuscita a fotografare diverse tempeste di fulmini prima che le stesse potessero colpire la superficie terrestre.

Come detto dalla coppia canadese, anche in questo caso è possibile evidenziare come i fulmini in questione, diano origine ad una sfumatura di luce blu del tutto inaspettata, con un bagliore viola che per qualche secondo riesce a coprire tutta l’atmosfera circostante. Secondo gli scienziati, tutto questo sarebbe possibile grazie alla presenza di elettroni killer che riescono a spostarsi molto velocemente nell’atmosfera, impattando con il fulmine e dando origine a questa reazione. Ovviamente parliamo di un evento che non è così facile da fotografare, ma che per i pochi fortunati che possono osservarlo risulta essere un’esperienza unica e a dir poco indescrivibile.