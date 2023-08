iPhone 15 Pro con scocca in titanio: quanto peserà rispetto all’iPhone 14 Pro?

Come ormai noto, l’iPhone 15 Pro avrà per la prima volta una scocca realizzata in titanio, al posto dell’acciaio inossidabile usato sull’iPhone 14 Pro. Le conseguenze di questa scelta non vanno ignorate: quasi sicuramente il nuovo telefono sarà almeno in parte più leggero del suo precedessero.

Il peso di un telefono può avere un impatto significativo sulla percezione e sull’esperienza d’uso degli utenti. Banalmente, più il telefono è leggero maggiore sarà la sua maneggevolezza.

Per fornire un po’ di contesto, i modelli di iPhone 12, 13 e 14 Pro condividono tutti dimensioni e forme simili. Tuttavia, siccome i primi sono realizzati in alluminio mentre gli ultimi due in acciaio inossidabile, presentano pesi molto diversi tra di loro.

Tenere in mano un iPhone 14 Pro, in acciaio, o un iPhone 14, che ha un frame in alluminio, non è esattamente la stessa cosa: c’è uno scarto di oltre 30 grammi.

Il sito specializzato 9to5mac si è quindi chiesto di quanto sarà più leggero il nuovo iPhone 15 Pro. La risposta ovviamente non può che essere approssimativa, in attesa di mettere le mani sulle versioni finali dei dispositivi.

Ad ogni modo, anche se il titanio potrebbe non raggiungere il peso dell’alluminio, dovrebbe ridurre comunque la differenza di peso tra i modelli ‘base’ e quelli ‘Pro’.

Mentre prevedere l’esatta differenza di peso coinvolge vari fattori come i componenti della fotocamera e la capacità della batteria, 9to5mac ha comunque provato a calcolare una stima.

Secondo il sito, l’iPhone 15 Pro avrà un peso di circa 191 grammi, contro i 206 grammi di un iPhone 14 Pro e i 172 grammi di un iPhone 14 base.