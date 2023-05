L’iPhone 16 Pro sarà leggermente più alto dell’iPhone 14 Pro

Gli iPhone Pro in uscita nel 2024 avranno un design leggermente più slanciato. L’aspect ratio sarà leggermente più alto dei canonici 19,5:9 ed è probabile che il cambiamento verrà riproposto anche sui modelli in ucita nel 2025, gli iPhone 17 Pro. In generale, quest’anno – con gli iPhone 15 Pro – possiamo aspettarci un design quasi invariato rispetto a quello del modello attualmente in commercio, mentre il prossimo anno la linea verrà svecchiata con dei cambiamenti che verranno riproposti per diversi anni.

La linea iPhone 14 ha un aspect raio di 19,5:9, una specifica che si prevede rimarrà invariata nella lineup dell’iPhone 15 di quest’anno. Il cambiamento con i modelli iPhone 16 Pro significa che i dispositivi dovrebbero diventare leggermente più alti anziché più larghi. I modelli Pro in uscita l’anno prossimo sono stati protagonisti di numerosi rumor, molti dei quali sostenevano che avrebbero avuto dei display più ampi. Fino ad oggi, nulla si era detto sulle proporzioni.

L’analista Ross Young ha fornito le presunte dimensioni esatte degli schermi che verranno equipaggiate sugli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Si prevede che i dispositivi passeranno, rispettivamente, da 6,12 e 6,69 pollici a 6,27 e 6,86 pollici. Ciò rappresenta un aumento delle dimensioni dello schermo del 2,5% su entrambi i dispositivi.

Non è l’unica novità ipotizzata da Young: l’analista sostiene che gli iPhone 17 Pro, in uscita nel 2025, saranno anche i primi ad integrare i sensori per Face ID sotto allo schermo (ma sempre nella porzione superiore del telefono, vicino alla fotocamera).