L’UK ha un’agenzia per la “scienza ad alto impatto”, l’Italia dovrebbe prendere esempio

L’agenzia britannica per la “scienza ad alto impatto” sta allargando i propri orizzonti. Tra le nuove sfide che si propone di affrontare spiccano la lotta alle minacce biologiche emergenti e l’estensione della vita sana delle persone, segnando un cambio di passo ambizioso nel panorama scientifico del Regno Unito.

Un’agenzia giovane con grandi ambizioni

L’Advanced Research and Invention Agency (Aria), nata appena due anni fa, ha recentemente nominato otto nuovi direttori di programma per ampliare i propri obiettivi di ricerca. Questa espansione avviene mentre l’agenzia si prepara a distribuire la seconda metà del suo finanziamento iniziale di 800 milioni di sterline, spalmato su cinque anni.

Sebbene sia stata creata dal precedente governo conservatore, Aria è diventata rapidamente un tassello fondamentale nella strategia dell’attuale amministrazione laburista, che vede nell’innovazione di alto valore una leva essenziale per stimolare una crescita economica che stenta a decollare.

“Si tratta essenzialmente del riconoscimento che abbiamo acquisito abbastanza fiducia da poter sbloccare nuove aree e comunità di ricercatori,” ha dichiarato al Financial Times Ilan Gur, amministratore delegato dell’agenzia. “Sono persone che vengono dal fronte operativo con l’obiettivo di esplorare il panorama della ricerca alla ricerca di grandi opportunità… che il sistema probabilmente non finanzierebbe altrimenti in questo momento,” ha aggiunto.

Aria si ispira all’approccio degli USA

Ciò che contraddistingue Aria è il suo approccio: pur essendo finanziata con fondi pubblici, i suoi ricercatori godono di una libertà inusuale nel plasmare il proprio lavoro. Un modello ispirato all’attività scientifica di frontiera condotta da organizzazioni governative statunitensi come la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Il macro-campo della scienza della vita occupano una posizione di primo piano nelle priorità ampliate di Aria, riflettendo in parte i grandi progressi compiuti negli ultimi anni nella biologia sintetica e nella comprensione del funzionamento cellulare.

Nathan Wolfe, uno dei nuovi direttori di programma, intende indagare se i flussi energetici nei sistemi viventi possano essere manipolati per prevenire malattie croniche debilitanti. Il suo lavoro si concentrerà sui mitocondri, le strutture che generano energia nelle cellule animali, e si basa su ricerche che suggeriscono come i malfunzionamenti mitocondriali siano collegati a condizioni come il diabete di tipo due e il morbo di Alzheimer.

“Sempre più spesso, penso che queste possano essere considerate malattie dell’energia,” ha affermato Wolfe, virologo, epidemiologo e imprenditore statunitense. “È un enorme lusso poter tentare questo tipo di approcci, poter fare cose importanti.”

L’AI per prevedere le pandemie

Un secondo filone delle indagini di Aria riguarda il rilevamento precoce e la prevenzione delle minacce biologiche emergenti. Nicole Wheeler, una nuova direttrice di programma con competenze in intelligenza artificiale e biosicurezza, ritiene che i progressi tecnologici possano aiutare a prevedere rischi inediti, compresi potenziali agenti patogeni in grado di causare pandemie.

“Siamo arrivati al punto in cui, con la quantità di dati genomici a nostra disposizione e i progressi dell’IA in biologia, possiamo iniziare a pensare seriamente a ‘come troviamo ciò che non stiamo cercando?'”, ha dichiarato Wheeler, che propone di utilizzare l’IA per setacciare milioni di articoli scientifici pubblicati per identificare possibili segnali di allarme.