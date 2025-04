Cosa si cela dietro il colore degli occhi? La parola alla scienza

Non tutti abbiamo lo stesso colore di occhi. Quest’ultimo sarebbe determinato dalla quantità e dalla distribuzione di un pigmento che prende il nome di melanina, nell’iride. Nel caso in cui si trova un accumulo di melanina, il colore degli occhi sarà più scuro, al contrario un basso livello di questo pigmento andrà a determinare un colore più chiaro.

Qualcuno ha potuto pensare che nell’occhio ci fosse un pigmento di colore blu o verde, responsabile della colorazione degli occhi ma in realtà così non è. Ad ogni modo, il colore degli occhi dipende anche tanto da un fattore ereditario, sono almeno 16 i geni coinvolti in tale processo.

Colore degli occhi, ecco cosa c’è da sapere

Due dei geni più che maggiormente influiscono sono OCA2 ed il HERC2. Il primo regola la quantità di melanina prodotta, il secondo controlla l’attivazione del gene OCA2. In parole più semplici, anche se due genitori hanno entrambi gli occhi chiari, possono avere un figlio con gli occhi scuri e viceversa.

Qualcuno si è anche chiesto se nel corso del tempo il colore degli occhi può cambiare. La risposta è si, con il passare degli anni. Ad esempio, alcuni bambini nascono con gli occhi grigio-blu proprio per via di un basso livello di melanina, che poi cresce col tempo cambiando così il colore. In età adulta invece, possono avvenire dei cambiamenti dettati per lo più dall’illuminazione, dalle emozioni e dall’età. Esistono anche delle tonalità di colore di occhi piuttosto rare.

Gli occhi verdi rappresentano il 2% della popolazione, poi ci sono persone con occhi grigi ed una condizione chiamata Eterocromia. Quest’ultima, è appunto una condizione per cui una persona ha due occhi di colore diverso, dovuta a variazioni o mutazioni genetiche. Insomma, detto tutto questo, il colore dei nostri occhi altro non è che il risultato di un mix di genetica, fenomeni ottici e pigmentazione.