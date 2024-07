Nintendo ha svelato il progetto che si cela dietro l'horror Emio, e quando sarà disponibile per giocarlo.

Chi è Emio? Questa è una domanda che gli appassionati Nintendo si sono chiesti per un po’ di tempo dopo che è stato rivelato il progetto horror. Ma da poco un video ha svelato di cosa si tratta precisamente. Emio: L’uomo che sorride sarà un nuovissimo capitolo della serie Famicom Detective Club.

Ecco il filmato che ne rivela i dettagli.

Il producer Yoshio Sakamoto ha parlato della sua idea di creare dei “film da risolvere” già con il primo capitolo della saga, realizzato nel 1988. E dopo il prequel ed i remake usciti in una collection nel 2021. Sakamoto ha pensato che fosse il caso di lavorare ad un nuovo capitolo.

Emio: L’uomo che sorride arriva a circa 30 dal primo capitolo. In questa nuova storia Emio è una leggenda urbana: si tratta di un uomo che visita le ragazze che piangono offrendo un sacchetto di carta con sopra una faccina sorridente in cambio della vita.

A dover risolvere la questione ci sarà l’agenzia investigativa Utsugi, che si occuperà di sbrogliare il caso dietro la leggenda metropolitana di Emio.

Questa è la descrizione offerta da Nintendo:

In Emio – L’uomo che sorride: Famicom Detective Club, uno studente è stato trovato morto in modo agghiacciante, con la testa coperta da un sacchetto su cui è disegnata una faccia sorridente. Questo volto angosciante ha una somiglianza con un indizio presente in una serie di omicidi irrisolti, avvenuti 18 anni prima. Emio (l’uomo che sorride) è un assassino di leggende metropolitane che si dice regali alle sue vittime “un sorriso eterno”.

Yoshio Sakamoto, ha promesso una storia di potenziale, ma allo stesso tempo, divisiva, soprattutto nel finale.

Quando uscirà Emio: l’uomo che sorride

Famicom Detective Club: The Missing Heir è un videogioco sviluppato da Nintendo nel 1988, proposto su due dischi. Il titolo ha avuto un prequel intitolato Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behindto.

Un remake del titolo originale e del prequel sono stati proposti per Nintendo Switch nel 2021. Emio: l’uomo che sorride: Famicom Detective Club arriverà in esclusiva Nintendo il prossimo 29 agosto.