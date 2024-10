A febbraio, Disney ed Epic Games hanno svelato un ambizioso progetto per creare un “universo persistente” che unirà personaggi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e altre proprietà in un’unico sandbox. Nonostante i personaggi Disney siano presenti in Fortnite da tempo, questo nuovo universo promette un’integrazione più profonda. Peraltro, la nuova proprietà sarà interoperabile con Fortnite.

Saxs Persson, vicepresidente esecutivo di Epic Games, ha recentemente svelato alcuni dettagli aggiuntivi sull’iniziativa durante l’Unreal Fest a Seattle. Persson ha spiegato che Disney mira a un mondo in cui tutti i suoi contenuti possano coesistere, sfruttando l’ecosistema di Epic per permettere ai giocatori di passare agevolmente da un’esperienza Disney a una di Fortnite. Il progetto si propone di collegare il tutto tramite le stesse funzionalità social di Fortnite, rendendo interoperabili anche gli acquisti digitali. Insomma, le skin acquistate sul gioco della Disney saranno utilizzabili anche su Fortnite, e viceversa.

La collaborazione con Epic appare una scelta logica per Disney. Con Fortnite, Epic ha già costruito una base solida di fan che possiedono skin dei personaggi Marvel e Star Wars. Creare un universo concorrente, basato su dinamiche simili, sarebbe stato controproducente – e avrebbe richiesto un notevole sforzo.

Inoltre, Disney ha chiuso la propria divisione metaverso l’anno scorso e ha investito 1,5 miliardi di dollari in Epic, puntando a questa partnership per espandere la sua offerta digitale. Se Epic avrà successo, Disney ne trarrà beneficio.