Apple iPhone 15 e 15 Plus: gli analisti prevedono alcuni ritardi, ma i modelli “Pro” non avranno problemi

Secondo l’analista Jeff Pu, gli iPhone 15 e 15 Plus potrebbero subire ritardi a causa di possibili problemi con i componenti della fotocamera. Apple ha introdotto un importante aggiornamento della fotocamera sui modelli iPhone 14 Pro e Pro Max, con un sensore principale da 48 MP e ci aspettiamo che anche i modelli base dello smartphone riceveranno un importante aggiornamento nel 2023.

Tuttavia, la disponibilità dei componenti necessari potrebbe causare dei ritardi nella produzione dei modelli di iPhone 15 più accessibili. Pu ha condiviso queste previsioni nel suo bollettino per gli analisti di maggio, aggiungendo che gli iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbero invece essere lanciati come previsto. Le sue previsioni confermano alcune informazioni già circolate in precedenza, come l’utilizzo del titanio per i modelli iPhone 15 Pro e l’introduzione di una lente teleobiettivo a periscopio sull’iPhone 15 Pro Max. Inoltre, l’implementazione della fotocamera da 48 MP sugli iPhone 15 più accessibili potrebbe essere un punto di forza per questi modelli.

Pu ha spiegato che continuerà a monitorare la situazione dei componenti della fotocamera, ma al momento si aspetta che gli iPhone 15 e 15 Plus vengano lanciati insieme agli iPhone 15 Pro e Pro Max nell’autunno di quest’anno. È importante notare che queste informazioni sono soggette a conferma e Apple potrebbe apportare modifiche alle specifiche dei suoi prossimi dispositivi.