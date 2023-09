iPhone 15 Pro e Pro Max: ecco i prezzi per l’Italia. Il più costoso? Sfiora i 2000€

Apple ha annunciato oggi i nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, i suoi ultimi smartphone di punta. I dispositivi vantano una serie di nuove caratteristiche, tra cui una cornice in titanio, il chip A17 Pro e molto altro.

Per uno sguardo approfondito a tutte le novità principali introdotte sui nuovi smartphone vi rimandiamo a questo nostro articolo.

Apple ha appena comunicato i prezzi ufficiali dei due telefoni per l’Italia, mentre per effettuare il preordine bisognerà aspettare ancora un pochino. Entrambi i due telefoni saranno prenotabili a partire dal 15 settembre, mentre le prime spedizione inizieranno a partire dal 22 settembre.

iPhone 15 Pro, svelati i prezzi ufficiali per l’Italia

L’iPhone 15 Pro è disponibile in quattro diversi tagli di memoria, ognuno con un prezzo diverso.

iPhone 15 Pro da 128GB: 1239€ oppure 51,62€/mese

iPhone 15 Pro da 256GB: 1369€ oppure 57,04€/mese

iPhone 15 Pro da 512GB: 1619€ oppure 67,45/mese

iPhone 15 Pro da 1TB: 1869€, oppure 77,87€/mese

iPhone 15 Pro Max, i prezzi ufficiali per l’Italia

L’iPhone 15 Pro Max quest’anno si distingue non soltanto per lo schermo più grande, da 6,7 pollici, ma anche per il comparto fotografico più avanzato e dotato dello zoom ottimo X5, grazie ad un obiettivo a periscopio. Se vi interessa questa specifica, dovrete per forza comprare il modello Pro Max, perché sul ‘semplice’ Pro è assente.

L’iPhone 15 Pro Max è disponibile in solamente tre tagli di memoria e anche in questo caso ognuno di loro ha un prezzo diverso e crescente, a seconda dei GB.