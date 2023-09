iPhone 15 Pro e Pro Max ufficiali: corpo in titanio, chip A17 e gaming all’ennesima potenza

Il corpo in titanio lo rende incredibilmente leggero. L'A17 Pro permette di riprodurre giochi come Resident Evil. Addio Lightning, benvenuti USB-C e pulsante Azione.

Apple ha annunciato oggi l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, i suoi ultimi smartphone di punta. I dispositivi vantano una serie di nuove caratteristiche, tra cui una cornice in titanio, il chip A17 Pro e molto altro.

Il nuovo corpo in titanio presenta una finitura spazzolata e rende l’iPhone più leggero rispetto a qualsiasi modello Pro precedente, aumentandone la durabilità. Il telaio ha un bordo sagomato per una sensazione più confortevole in mano. Anche le cornici intorno al display sono notevolmente più sottili.

Il nuovo pulsante Azione

L’iPhone 15 Pro dispone di un pulsante Azione al posto dell’interruttore di silenzio. Con una pressione prolungata, gli utenti possono passare dalla modalità suoneria a quella silenziosa, con feedback aptico per indicare un cambio di stato. Gli utenti possono passare tra diverse azioni, consentendo loro di iniziare a registrare memo vocali, avviare la fotocamera, attivare una funzionalità di accessibilità preferita o eseguire una Shortcut.

Insomma, il nuovo pulsante Azione è estremamente personalizzabile e potrete assegnarli i compiti che vi tornano più utili. Potenzialmente molto interessante.

Il nuovo A17 Pro

I nuovi dispositivi presentano il chip A17 Pro di Apple, realizzato con un processo di 3 nanometri unico nel suo genere. L’A17 Pro ha una CPU a sei core, con il doppio delle prestazioni e quattro volte l’efficienza del precedente A16 Bionic. Dispone di un motore neurale a 16 core due volte più veloce per accelerare l’apprendimento automatico, come la correzione automatica più precisa o l’estrazione di un soggetto da un’immagine. Può elaborare fino a 35 trilioni di operazioni al secondo.

Durante l’evento, Apple ha mostrato che grazie al nuovo chip A17 è stato possibile portare alcuni giochi tripla A su iOS. Stiamo parlando di Resident Evil: Village e il remake di Resident Evil 4.

La qualità audio delle chiamate è stata migliorata grazie a un modello di apprendimento automatico più avanzato che dà priorità alla tua voce. In aggiunta all’Emergency SOS via satellite, ora è possibile connettersi a un satellite per assistenza stradale — come sugli iPhone 15 e 15 Plus, ma per ora solo negli USA.

I modelli iPhone 15 Pro presentano una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento di dati. L’A17 Pro supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gbps con un cavo USB 3.

Il nuovo comparto fotografico

L’iPhone 15 Pro, come i modelli standard di iPhone 15, dispone di una modalità Ritratto di nuova generazione che rileva automaticamente la presenza di un soggetto nell’inquadratura, consentendo di passare alla modalità Ritratto dopo che un’immagine è stata scattata. Sono presenti anche nuovi strumenti di messa a fuoco e controllo della profondità, che consentono di cambiare la messa a fuoco da una persona all’altra dopo che la foto è stata scattata.

La fotocamera principale dell’iPhone 15 Pro è dotata di un sensore più grande e di un nuovo rivestimento per ridurre i riflessi delle lenti, migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità per le foto in modalità Ritratto e Notturna. Questo significa che gli utenti possono catturare dettagli più nitidi e colori più vibranti anche in ambienti con illuminazione limitata.

Inoltre, la gamma di lunghezze focali è stata ampliata, consentendo agli utenti di scattare foto sia da vicino che da lontano con la massima qualità.

L’iPhone 15 Pro Max spinge ulteriormente i limiti con una fotocamera teleobiettivo che offre uno zoom ottico 5x a una lunghezza focale di 180 mm, dotato di un sensore 25% più grande. Quest’ultime caratteristiche sono un’esclusiva del modello più grande.

Disponibilità e prezzo degli iPhone 15 Pro e Pro Max

Per quanto riguarda il design, l’iPhone 15 Pro è disponibile in quattro eleganti finiture in titanio: Nero, Bianco, Blu e Naturale.

I nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max si possono già consultare sul sito ufficiale di Apple e i preordini verranno aperti a breve.

In Italia, il prezzo dell’iPhone 15 Pro in Italia parte da 1239€ per il modello da 128GB (fino a 1869€ per il modello da 1TB), mentre l’iPhone 15 Pro Max parte da 1489€, fino ad un massimo di 1989€ per il modello più capiente.