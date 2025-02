Apple è prossima all’annuncio del nuovo iPhone SE, previsto già per la prossima settimana, con disponibilità nelle settimane successive. Il dispositivo subirà un significativo restyling, abbandonando il tradizionale tasto Home e le cornici spesse in favore di un design simile all’iPhone 14. Questo aggiornamento includerà l’adozione del Face ID, eliminando il Touch ID, e l’introduzione di un display OLED da 6,1 pollici, una crescita rispetto ai precedenti 4,7 pollici. Inoltre, il nuovo iPhone SE sarà dotato di una porta USB-C, conformandosi alle normative europee e segnando l’addio al connettore Lightning. Il telefono sarà quindi più moderno, con un’estetica che si avvicina ai modelli di fascia alta, ma con un prezzo accessibile per un pubblico più ampio.

Here’s what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Prestazioni e fotocamera migliorate

Sotto la scocca, l’iPhone SE sarà equipaggiato con il chip A18, lo stesso presente negli iPhone 16, accompagnato da 8 GB di RAM. Questa combinazione garantirà supporto alle funzionalità di Apple Intelligence, offrendo agli utenti un’esperienza più fluida e avanzata. Le performance saranno paragonabili a quelle dei modelli di punta, con un’ottimizzazione software che migliorerà l’efficienza e la velocità d’uso. Per quanto riguarda il comparto fotografico, si prevede una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel, un notevole upgrade rispetto ai precedenti modelli SE, e una fotocamera frontale da 12 megapixel per selfie di alta qualità. L’assenza di una doppia fotocamera potrebbe essere una limitazione, ma Apple punta sulla potenza del suo software fotografico per compensare.

Un dispositivo potente ma dal prezzo contenuto

Il prezzo del nuovo iPhone SE dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 dollari, leggermente superiore ai 429 dollari del modello 2022, ma giustificato dalle significative migliorie apportate. Apple potrebbe compensare l’aumento di prezzo con una memoria interna di base da 128GB, eliminando definitivamente i modelli da 64GB. Questo posizionamento lo rende il dispositivo Apple più economico con Face ID e connettività USB-C, una combinazione che potrebbe attrarre molti utenti. Non è ancora chiaro se Apple manterrà la denominazione “SE” o opterà per “iPhone 16E” per questo modello.