The Munsters: Cassandra Peterson entra nel cast del film

Rob Zombie ha annunciato un importante ingresso nel cast di The Munsters: stiamo parlando di Cassandra Peterson, interprete famosa per essere l’incarnazione del personaggio di Elvira. Il ruolo che avrà la Peterson in The Munsters sarà quello di Barbara Carr, l’agente immobiliare di Mockingbird Heights.

Nel post in cui Rob Zombie ha annunciato l’ingaggio di Cassandra Peterson per The Munsters è stata mostrata anche la prima immagine dell’interprete nei panni del suo character. Qui sotto trovate il post con lo scatto.

Gli interpreti dei personaggi sono Jeff Daniel Phillips che farà Herman, Sheri Moon Zombie sarà Lily, e Daniel Roebuck sarà Grandpa Munster.

Il nuovo The Munsters sarà l’adattamento della commedia horror omonima degli anni Sessanta, e lo stesso Rob Zombie ha dichiarato che si tratta di un progetto che voleva realizzare da ben vent’anni. La Universal 1440 Entertainment è la divisione che si occupa della distribuzione direct-to-video dei progetti Universal, quindi il film non dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche.

I protagonisti di The Munsters, in Italia conosciuto come I Mostri, sono una famiglia di mostri che vivono in un luogo piuttosto inquietante. La famiglia è composta dal padre Herman che è una specie di creatura di Frankenstein, mentre la moglie Lily è una vampira, così come il nonno, il piccolo Eddie Wolfgang è un lupo mannaro, infine la nipote Marilyn è l’unica ragazza normale.