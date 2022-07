The Munsters: il nuovo trailer annuncia l’uscita in digitale, DVD e Blu-Ray il 27 settembre

Universal Pictures ha diffuso un nuovo trailer di The Munsters, il film di Rob Zombie tratto dalla serie cult degli anni Sessanta. Grazie al trailer è stato anche reso noto che il lungometraggio sarà disponibile in versione digitale, DVD e Blu-Ray dal 27 settembre.

Qui sotto trovate il trailer di The Munsters.

Per quanto riguarda i contenuti speciali delle versioni Home Video saranno presenti un filmato di un’ora che fa da dietro le quinte, mostrando la fase di produzione del film; e poi un video con un’intervista allo stesso Rob Zombie.

The Munsters avrà come protagonisti Jeff Daniel Phillips che farà Herman Munster, Sheri Moon Zombie nei panni di Lily Munster, e Daniel Roebuck che farà Grandpa Munster.

Il cast di The Munsters vede presenti anche Richard Brake (31, 3 from Hell) che veste i panni del Dr. Henry Augustus Wolfgang, e Catherine Schell (“Space: 1999,” The Return of the Pink Panther) che farà Zoya Krupp. Dee Wallace, Cassandra “Elvira” Peterson e Jorge Garcia sono gli altri membri del cast, assieme agli attori che hanno fatto parte del telefilm originale, ovvero Butch Patrick e Pat Priest.

Ricordiamo che The Munsters sarà disponibile su Netflix nel periodo autunnale.